ATP Cup 2022 | Matteo Berrettini affiancherà Jannik Sinner | ma come starà il n 1 d’Italia?

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 dicembre 2021) Il 2021 fa già parte dell’album dei ricordi, ma non c’è tempo per fermarsi. Il tennis mondiale si prende una piccola pausa, ma il pensiero va a unche già dal 1° gennaio riserverà qualcosa di interessante. Il riferimento è all’ATP Cup, di scena a Sydney (Australia) fino al 9 gennaio. La competizione a squadre nazionali vedrà competere 16 Paesi in questa terza edizione: 18 dei primi 20 giocatori del ranking ATP saranno ai nastri di partenza e ciò contribuirà a innalzare il livello in maniera importante. Nelle ultime ore il sorteggio ha stabilito la composizione dei quattro raggruppamenti da quattro compagini che determineranno le semifinaliste e a seguire le finaliste di questa rassegna. In casa Italia l’urna non è stata così fortunata visto che gli azzurri dovranno affrontare i vincitori dell’edizione 2021, ovvero la Russia, che sempre in questa stagione si è ...