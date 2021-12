(Di mercoledì 8 dicembre 2021)come è noto a tutti si è allontanata dal piccolo schermo e si sta dedicando ad un altro grande progetto: scopriamolo insieme.impegnata con un nuovo progettoL’addio diavvenuto lo scorso anno dalla televisione ha lasciato i suoi fan a bocca parta. Per più di vent’anni la show girl ha presentato programmi di grande successo, dal Festivalbar negli anni novanta, fino a l’isola dei famosi, al Grande Fratello e tanti altri talent ancora… Il suo è stato un addio doloroso e lo ha confermato lei stessa in un post sui social comunicando a tutti la sua decisione. Ma cosa fa oggi lontana dai riflettori? Scopriamo insieme. Nuovo progetto per...

Advertising

zazoomblog : Alessia Marcuzzi dopo la tv apre un negozio? Ecco la verità - #Alessia #Marcuzzi #negozio? #verità - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi, ma quale tv? Vita `stravolta` dal mattone: un`impensabile apertura (nel 2022) – Libero Quotidiano… - modamadeinitaly : Regali di Natale 2021: Tips e Idee Regalo dal blog di Alessia Marcuzzi - ParliamoDiNews : Alessia Marcuzzi, dalla tv al negozio: nuovo lavoro per la conduttrice #alessia #marcuzzi #negozio #conduttrice - RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: Alessia Marcuzzi UNA DI NOI?? 'sono pazza del #GrandeFratelloVip, soprattutto di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, To… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Marcuzzi

Dopo la tv arriva una nuova avventura professionale per, che nell'estate scorsa ha detto addio a Mediaset dopo anni ed anni sempre in prima linea. Lanon resta con le mani in mano e, a quanto pare, non vira verso altre aziende ...e Stefano De Martino sono di nuovo al centro del gossip, ma lei confessa: è dal 2020 che questa storia va avanti! Si torna a parlare di uno dei flirt più fantasiosi d'Italia, quello ...Prima l'incontro sotto i riflettori e poi protagonisti di un amore da sogno: che fine hanno fatto oggi? Colpo di scena pazzesco dopo anni.Dopo l'uscita dalla tv, Alessia Marcuzzi cambia tutto nella sua vita professionale. E informa sul suo nuovo diversissimo lavoro ...