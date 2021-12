Velletri | affronta il cognato a colpi di zappa davanti al cimitero | distrutti i vetri dell’auto

(Di martedì 7 dicembre 2021) E’ stata una lite violentissima quella che è scoppiata tra due cognati presso ildi. E’ accaduto sabato 4 dicembre 2021 in Via di San Biagio, dove due uomini romeni, cognati, sono arrivati alle mani. Anzi, si è andati ben oltre: uno dei due, infatti, ha spaccato il deflettore della macchina dell’altro con una. Sul posto è intervenuta la Polizia, chiamata dagli automobilisti in transito. L’aggressore, ubriaco, è stato denunciato a piede libero per resistenza e danneggiamento aggravato. Leggi anche: Roma, esce di casa e viene travolto da un’auto: ferito un uomo di 51 anniildiE’ avvenuto sabato 4 dicembre 2021, intorno ale ore 20.00, nei pressi deldi ...

