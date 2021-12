Uomini e Donne spoiler registrazione 6 dicembre | bacio per Gemma | novità su Marika

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 dicembre 2021) Ieri, lunedì 6, è stata effettuata una nuovadi. Si tratta di una delle ultime riprese prima della consueta pausa natalizia. Proprio per tale ragione, in molti credevano che Roberta avrebbe fatto la sua scelta, ma questo non è accaduto. In compenso, però, sono accaduti molti colpi di scena pere non solo.trono over Nel corso delle riprese di, che sono state effettuate lunedì 6, si è cominciato, come sempre, dal trono over. Al centro dell’attenzione ci è finita, ancora una volta,Galgani. Una volta guarita dal covid, infatti, la donna ha potuto mettere ...