Ultime Notizie Roma del 07-12-2021 ore 16 | 10

(Di martedì 7 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giulia Ferrigno emergenza covid e siamo ancora in una situazione epidemica i dati aggiornati ieri sera a Muzzano ti sta aumentando il numero di nuovi infetti con un incidenza di 173 casi su 100.000 persone ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro il corso di un’audizione in commissione affari costituzionali del Senato secondo brusaferro Siamo di fronte ad un andamento della circolazione che tocca alcune fasce più alte mostrando una forte corrispondenza con la popolazione vaccinata il presidente dell’istituto superiore di sanità ha parlato anche di occupazioni spedalieri registra una crescita di un punto percentuale ogni settimana contati che al 6 dicembre certificano occupazione di pazienti covid entra al 7,5% e Ilaria Medical 9,9 anche questi dati secondo ...