Udinese | è ufficiale | Gotti esonerato | squadra affidata a Cioffi

Advertising

Udinese_1896 : Grazie Mister #Gotti per queste stagioni insieme. Leggi di più ?? - FFevermedia : RT @Udinese_1896: Grazie Mister #Gotti per queste stagioni insieme. Leggi di più ?? - tuttonapoli : UFFICIALE - Udinese, Gotti sollevato dall'incarico: il comunicato del club - sae_boss : RT @Udinese_1896: Grazie Mister #Gotti per queste stagioni insieme. Leggi di più ?? - sportli26181512 : Udinese, UFFICIALE: esonerato Gotti: Mancava solamente l'ufficialità, arrivata tramite un comunicato diffuso dall'U… -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese ufficiale

L'dovrebbe affidare la panchina a Gabriele Cioffi , allenatore in seconda, come ...Dopo un inizio incoraggiante, l'ha totalizzato solo 16 punti in 16 giornate. Bianconeri 14esimi in classifica a più sei dalla zona retrocessione. Ultima vittoria datata 7 novembre, 3 - 2 ...Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese ha reso noto di aver esonerato il tecnico Luca Gotti dal proprio incarico di allenatore della Prima Squadra. Di seguito il comunicato che conferma le no ...Fatal Empoli per Luca Gotti. Il tecnico dell'Udinese, alla guida del club friulano dal 2019, è stato esonerato. A comunicarlo è la stessa società in una nota ...