Tragedia su via Tuscolana, si schianta con lo scooter contro un palo della luce: muore un 51enne (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Gli agenti della Polizia Locale del gruppo VII Appio sono intervenuti, ieri intorno alle 9 e 30 in via Tuscolana all’altezza del civico 520, per un incidente che ha coinvolto una motoveicolo Honda Silverwing condotto da un uomo italiano di 51 anni. Il 51enne, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad sbattere contro un palo della luce. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove è successivamente deceduto. In corso da parte dei caschi bianchi, gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo Leggi su ilfaroonline (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma – Gli agentiPolizia Locale del gruppo VII Appio sono intervenuti, ieri intorno alle 9 e 30 in viaall’altezza del civico 520, per un incidente che ha coinvolto una motoveicolo Honda Silverwing condotto da un uomo italiano di 51 anni. Il, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso illlo del mezzo andando ad sbattereun. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni dove è successivamente deceduto. In corso da parte dei caschi bianchi, gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città MetropolitanaClicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo

Advertising

EnricoDiGiacom3 : #FOTO – Tragedia sfiorata in via T. Cannizzaro: vola divanetto da terrazzo – - ilfaroonline : Tragedia su via Tuscolana, si schianta con lo scooter contro un palo della luce: muore un 51enne - giulia4pen : La pandemia Covid-19 all’ombra dei prodromi della tragedia greca - TeleradioNews : Caserta. Crollo del muro a Ercole. Tommaso Lella: avevamo piu’ volte segnalato il pericolo - Caserta. Nella giorn… - TeleradioNews : Macerata Campania. Trovato privo di vita in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia via Varese, altri tre pedoni investiti nel giro di una mattinata A circa ventiquattr'ore di distanza dalla tragedia di viale Borri , dove una anziana donna è stata t ravolta e uccisa da un'autovettura , la ... Il primo episodio è avvenuto alle 9,45 in via Piave, a ...

Studente precipita nel vuoto: il 16enne non è in pericolo di vita ... hanno pregato che non si dovesse registrare una tragedia. Non sono mancati riferimenti rabbiosi nei confronti della situazione sanitaria locale , con la struttura di via Onorato Capo priva di un ...

Ha un malore per strada e muore, tragedia in via Silvio Pellico [FOTO] IlPescara Incidente sulla via Tuscolana: scooter contro palo della luce, morto 51enne Tragedia stradale sulla via Tuscolana a Roma dove uno scooterista è morto in seguito ad un incidente. La vittima si chiamava Romano Misino ed aveva 51 anni. Lascia due figli ed una moglie. Il sinistro ...

Tragedia a Napoli, bambina di 3 anni morta dopo il ricovero: sospetta meningite Grave lutto in provincia di Caserta, una bambina di 3 anni è morta durante il trasporto in ospedale: si ipotizza che la causa sia la meningite ...

A circa ventiquattr'ore di distanza dalladi viale Borri , dove una anziana donna è stata t ravolta e uccisa da un'autovettura , la ... Il primo episodio è avvenuto alle 9,45 inPiave, a ...... hanno pregato che non si dovesse registrare una. Non sono mancati riferimenti rabbiosi nei confronti della situazione sanitaria locale , con la struttura diOnorato Capo priva di un ...Tragedia stradale sulla via Tuscolana a Roma dove uno scooterista è morto in seguito ad un incidente. La vittima si chiamava Romano Misino ed aveva 51 anni. Lascia due figli ed una moglie. Il sinistro ...Grave lutto in provincia di Caserta, una bambina di 3 anni è morta durante il trasporto in ospedale: si ipotizza che la causa sia la meningite ...