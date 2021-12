(Di martedì 7 dicembre 2021)si è resa nota con la sua produzione di componenti per PC, diventando leader del settore. Oggi, il suo sotto-marchio T-FORCE dedicato al gaming ha annunciato il rilascio di undia liquido e l’SSD portatile M200 Ildia liquido per CPU ARG SIREN GD240E All-In-One è fornito con una staffa di montaggio per l’ultimo socket LGA 1700 e supporta i processori Intel di dodicesima generazione e le schede madri Z690. L’SSD portatile M200 è invece vincitore dei Good Design Awards 2021 in Giappone. I giocatori di tutto il mondo potranno accedere a questi prodotti da questo dicembre. Undiveloce e silenzioso Ildi ...

Advertising

tuttoteKit : #TEAMGROUP: nuovo SSD e sistema di raffreddamento #TFORCE #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : TEAMGROUP nuovo

tuttoteK

SKILL, Kingston, Klevv e, al fine di garantire elevata compatibilità e stabilità. Per ...montaggio compatibili con i dispositivi di raffreddamento della CPU progettati per LGA 1200 e il...SKILL, Kingston, Klevv e, al fine di garantire elevata compatibilità e stabilità. Per ...montaggio compatibili con i dispositivi di raffreddamento della CPU progettati per LGA 1200 e il...TeamGroup lancia un nuovo sistema di raffreddamento a liquido e una nuova SSD portatile, veloce e capiente per i PC gamers.T-FORCE (TeamGroup) e ASUS TUF Gaming Alliance hanno collaborato alla realizzazione di nuove memorie DDR5 ad alte prestazioni.