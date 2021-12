Sorpresa bancomat | a chi vanno i soldi delle commissioni

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa bancomat

Consumatore.com

Si devono ritenere escluse da questa procedura, dunque, le carte prepagate e i, non più ... per non andare incontro in costi a). Restano escluse dalle spese del contratto di noleggio, ...C'erano tutti i documenti: patente,, carte di credito, carte prepagate ed inoltre soldi ... Si può immaginare la miaquando ho letto il post . Cosi ci siamo incontrati e mi ha ...L'amministratore delegato di Bancomat SpA rivela chi sono i destinatari dei soldi delle commissioni sui prelievi ...Alla prima udienza annuncia che si difenderà da solo: il giudice rinvia la discussione. Poi dice: «Sono Luca, emerso dalle acque» ...