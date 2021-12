Sciatori travolti da una valanga a La Thuile | in Valle d' Aosta | estratti vivi | ma uno è molto grave

Advertising

elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? Sono stati estratti vivi dalla neve i due sciatori travolti da una valanga poco dopo le 13 nella zona del #PiccoloSanBernard… - infoitinterno : Valanga a La Thuile, travolti due sciatori: entrambi messi in salvo - infoitinterno : Valanga a La Thuile, travolti due sciatori: uno è ancora sepolto - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Valanga a La Thuile, sono stati estratti vivi dalla neve i due sciatori travolti nella zona del Piccolo San Bernardo. Ad… - calvi1956 : RT @Agenzia_Ansa: Valanga a La Thuile, sono stati estratti vivi dalla neve i due sciatori travolti nella zona del Piccolo San Bernardo. Ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Sciatori travolti

da una valanga a La Thuile: le loro condizioni Duesarebbero statida una valanga mentre si trovavano in una parte del comprensorio di La Thuile che attualmente, ...Sono stati estratti vivi dalla neve i dueda una valanga poco dopo le 13 nella zona del Piccolo San Bernardo. Lo ha confermato Killy Martinet, presidente delle funivie del Piccolo San Bernardo. I duesi trovavano in ...Una valanga si è staccata nella zona del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile, in Valle d'Aosta. Poco dopo le 13 un gruppo di sciatori, che stava scendendo lungo il canalino, ...Una valanga si è staccata in località La Thuile, in Val d’Aosta. L’episodio è avvenuto in data 7 dicembre alle ore 13 nella zona del piccolo San Bernardo. Tragedia scampata per un gruppo di sciatori c ...