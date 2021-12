San Cipriano, fiaccolata in memoria della piccola Raffaella (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora sotto shock la comunità di San Cipriano d’Aversa per la morte della piccola Raffaella. La bimba di 3 anni è volata in cielo all’ospedale Santobono a Napoli nel primo pomeriggio di domenica 5 dicembre dopo essere stata colta da un malore improvviso. Per ricordarla, la scuola materna “Cartoonlandia”, il plesso scolastico frequentato da Raffaella, ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 dicembre 2021) Ancora sotto shock la comunità di Sand’Aversa per la morte. La bimba di 3 anni è volata in cielo all’ospedale Santobono a Napoli nel primo pomeriggio di domenica 5 dicembre dopo essere stata colta da un malore improvviso. Per ricordarla, la scuola materna “Cartoonlandia”, il plesso scolastico frequentato da, ha L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

