Rugby femminile: Italia in raduno a Parma (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna a radunarsi l’Italdonne di Andrea Di Giandomenico dopo la conquista nei mesi scorsi del posto ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2022 in Nuova Zelanda. Le azzurre si troveranno a Parma per tre giorni per iniziare la lunga preparazione in vista del Sei Nazioni 2022. Proprio Parma sarà la sede dei due incontri casalinghi dell’Italdonne nell’ambito del Torneo femminile delle Sei Nazioni 2022, al via il 27 marzo a Grenoble contro la Francia. Per questo primo raduno Di Giandomenico ha convocato tre esordienti assolute Francesca Barro, pilone del Valsugana Rugby Padova, Luna Sacchi e Arianna Toeschi rispettivamente tre quarti e mediano di mischia del CUS Torino. Italia – convocate Ilaria ARRIGHETTI (STADE RANNAIS, FRA) Francesca BARRO (VALSUGANA Rugby ... Leggi su oasport (Di martedì 7 dicembre 2021) Torna a radunarsi l’Italdonne di Andrea Di Giandomenico dopo la conquista nei mesi scorsi del posto ai prossimi Mondiali che si disputeranno nel 2022 in Nuova Zelanda. Le azzurre si troveranno aper tre giorni per iniziare la lunga preparazione in vista del Sei Nazioni 2022. Propriosarà la sede dei due incontri casalinghi dell’Italdonne nell’ambito del Torneodelle Sei Nazioni 2022, al via il 27 marzo a Grenoble contro la Francia. Per questo primoDi Giandomenico ha convocato tre esordienti assolute Francesca Barro, pilone del ValsuganaPadova, Luna Sacchi e Arianna Toeschi rispettivamente tre quarti e mediano di mischia del CUS Torino.– convocate Ilaria ARRIGHETTI (STADE RANNAIS, FRA) Francesca BARRO (VALSUGANA...

