Roma, esce di casa e viene travolto da un'auto: ferito un uomo di 51 anni (Di martedì 7 dicembre 2021) Roma. Un brutto incidente quello accaduto stamattina in via di Conca d'Oro all'altezza del civico 136. Erano all'incirca le 9.00 del mattino, quando una vettura ha incrociato la strada di un passante che che è rimasto ferito dopo l'impatto. Nello specifico, l'incidente ha coinvolto una mini one, condotta da una ragazza di 20 anni, ed un pedone, uomo di 51 anni, rimasto ferito e quindi trasportato al Policlinico Umberto I. Leggi anche: Incidente sul GRA tra 6 auto: traffico in tilt, ci sono feriti Incidente nella mattina a Roma Immediato è stato l'intervento della pattuglia della Polizia Locale. Gli agenti sono ora alle prese con le necessarie procedure di indagine a seguito dell'accaduto. Bisognerà cercare di ricostruire accuratamente la dinamica, per capire cosa ha ...

