Real Madrid-Inter, Marotta: “Non mi aspettavo di arrivare qui già qualificato” (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non pensavo di arrivare all’ultima giornata già qualificato e con la possibilità del primo posto, ma lo pensavano in tanti questo. Nel calcio i sogni diventano Realtà, ci siamo qualificati con una giornata d’anticipo e oggi ci giochiamo con grande tranquillità il primo posto”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, prima del match contro il Real Madrid che vale il primo posto del girone: “Ci sono i presupposti per fare bene in coppa perché penso che la Champions sia un torneo e non un campionato regolare come in Italia, quindi ci sono circostanze favorevoli che in determinati momenti possono aiutare – ha aggiunto a Sky Sport –Questi ragazzi hanno acquisito mentalità e conoscenza di questo torneo, oggi sono più sicuri di se. Inzaghi ha a ... Leggi su sportface (Di martedì 7 dicembre 2021) “Non pensavo diall’ultima giornata giàe con la possibilità del primo posto, ma lo pensavano in tanti questo. Nel calcio i sogni diventanotà, ci siamo qualificati con una giornata d’anticipo e oggi ci giochiamo con grande tranquillità il primo posto”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’, Giuseppe, prima del match contro ilche vale il primo posto del girone: “Ci sono i presupposti per fare bene in coppa perché penso che la Champions sia un torneo e non un campionato regolare come in Italia, quindi ci sono circostanze favorevoli che in determinati momenti possono aiutare – ha aggiunto a Sky Sport –Questi ragazzi hanno acquisito mentalità e conoscenza di questo torneo, oggi sono più sicuri di se. Inzaghi ha a ...

