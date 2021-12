Real Madrid Inter | Inzaghi | «Speriamo che la gente si diverta stasera»

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’allenatore dell’ha parlato in vista della partita contro ilL’allenatore nerazzurro Simoneha rilasciato una breve dichiarazione a Movistar dove ha parlato in vista didi questa sera. DIVERTIRE – «Quella di questa sera è un’opportunità, ma sappiamo che sarà una gara difficile contro un’ottima squadra che è in un ottimo momento come noi.sarà una bella gara nella quale lapossa divertirsi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Viene in mente un dialogo di 'Chinatown' di Roman Polanski, ...
Simone Inzaghi, intervistato da Movistar, sottolinea come quella di stasera contro il Real Madrid sia "un'opportunità, ma sappiamo che sarà una gara difficile contro un'ottima squadra che è in un otti ...
Probabili formazioni Real Madrid Inter: quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Champions League allo stadio Santiago Bernabeu.