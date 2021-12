Proroga stato di emergenza, Speranza: “Discussione in corso” (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Gli annunci di Paesi UE circa l’obbligo vaccinale “finora sono annunci che seguiamo con grande attenzione e sono misure che entreranno in vigore solo nella prima parte del 2022. In Italia, invece, un obbligo gia’ esiste, piuttosto robusto, riguarda il personale sanitario, il personale delle Rsa e dal 15 dicembre riguarda anche tutto il nostro personale scolastico e le forze dell’ordine. Quindi, noi su questo terreno abbiamo gia’ fatto scelte molto significative. Ogni Paese fa le valutazioni con i dati che ha. Siamo stati il primo Paese d’Europa a dire obbligo per il personale sanitario e gli altri Paesi europei ci hanno quasi tutti seguito. Penso che su questo sia legittima una Discussione che ciascuno compie”. Cosi’ il ministro alla Salute, Roberto Speranza (foto). E sullo stato d’emergenza dice: “Aspetteremo ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 dicembre 2021) ROMA – Gli annunci di Paesi UE circa l’obbligo vaccinale “finora sono annunci che seguiamo con grande attenzione e sono misure che entreranno in vigore solo nella prima parte del 2022. In Italia, invece, un obbligo gia’ esiste, piuttosto robusto, riguarda il personale sanitario, il personale delle Rsa e dal 15 dicembre riguarda anche tutto il nostro personale scolastico e le forze dell’ordine. Quindi, noi su questo terreno abbiamo gia’ fatto scelte molto significative. Ogni Paese fa le valutazioni con i dati che ha. Siamo stati il primo Paese d’Europa a dire obbligo per il personale sanitario e gli altri Paesi europei ci hanno quasi tutti seguito. Penso che su questo sia legittima unache ciascuno compie”. Cosi’ il ministro alla Salute, Roberto(foto). E sullod’dice: “Aspetteremo ...

