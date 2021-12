Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sposano | ecco la data del matrimonio!

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Mercedesz Henger e Beatrice Cossu! Giul… - DilettaDenz : RT @VicolodelleNews: #gfvip Intervista doppia a #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi che raccontano il loro grande amore oggi #PRELEMI Per le… - madd_maddalena : RT @VicolodelleNews: #gfvip Intervista doppia a #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi che raccontano il loro grande amore oggi #PRELEMI Per le… - VicolodelleNews : #gfvip Intervista doppia a #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi che raccontano il loro grande amore oggi #PRELEMI Per… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sul triangolo Alex, Soleil, Delia #giulia #salemi #pierpaolo #pretelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli

Ospite della nuova puntata del GF Vip Party i n coppia con il compagno, Giulia Salem i ha espresso il suo duro giudizio su Alex Belli e Soleil Sorge , la coppia proibita della sesta edizione del Grande Fratello Vip . Ecco come ha commentato questa ...Giulia Salemi esono sicuramente tra le coppie rivelazione di questo 2021. L'influencer italo - persiana e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono conosciuti durante l'ultima edizione andata ...Giulia Salemi si è lanciata in un pesante attacco nei confronti di una delle concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello Vip ...Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli pronti per il grande sì. L'ex Velino di Striscia la notizia ha annunciato in un'intervista al settimanale Chi che vuole sposare la fidanzata conosciuta lo scorso ann ...