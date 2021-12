Pd | Minnucci | passaggio Roma-Giardinetti a Comune è ottima cosa

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 dicembre 2021)– “L’approvazione oggi in giunta Regionale della delibera per ildefinitivo aCapitale della tratta-Pantano dellaè la dimostrazione che la sinergia tra la Regione Lazio eCapitale produce ottimi risultati.” “In virtù di questoinfatti l’attuale linea ferroviaria sarà trasformata in tranviaria grazie a un finanziamento di oltre 300 milioni di euro già stanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.” “Il potenziamento del trasporto su ferro rappresenta un obiettivo strategico per la mobilità della Capitale e questo di oggi rappresenta unimportante per migliorare la qualità della vita dei cittadini che vivono la quotidianità con l’utilizzo del Tpl”. ...