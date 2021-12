Paupisi | attesa per l’accensione dell’albero e per lo spettacolo dei fuochi piromusicali

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – C’èperdi Natale in piazza don Tommaso Boscaino e per lodeiin programma martedì 7 dicembre. L’evento, organizzato dalla Pro Loco diin collaborazione con il Comune, da il via alle festività natalizie ed inizierà alle ore 18:00 con l’apertura del villaggio natalizio, i gonfiabili per i bambini, la consegna della letterina a Babbo Natale e tanta tanta animazione. Poi sarà in funzione lo stand gastronomico dove si potranno degustare le deliziose montanare, panini, caldarroste e il buon Aglianico Paupisano e l’attesissimodeia cura ...