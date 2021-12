Patrick Zaki sarà scarcerato ma non assolto. Il primo febbraio la prossima udienza (Di martedì 7 dicembre 2021) Patric Zaki sarà scarcerato “anche se non è stato assolto” dalle accuse. Lo hanno riferito gli avvocati al termine della terza udienza del processo a Mansura. Il ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna rischiava cinque anni di carcere per propaganda sovversiva attraverso alcuni post Facebook. Non si sa ancora quando Zaki uscirà dal carcere, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 7 dicembre 2021) Patric“anche se non è stato” dalle accuse. Lo hanno riferito gli avvocati al termine della terzadel processo a Mansura. Il ricercatore e attivista egiziano che studia a Bologna rischiava cinque anni di carcere per propaganda sovversiva attraverso alcuni post Facebook. Non si sa ancora quandouscirà dal carcere, L'articolo proviene da Inews.it.

