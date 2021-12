Papa Francesco | “Populismi e governi sovranazionali | la nostra democrazia è in pericolo”

(Di martedì 7 dicembre 2021) Il Pontefice: «Il documento dell’Ue sul Natale è un anacronismo. L’arcivescovo di Parigi? Il suo peccato carnale non è dei più gravi»

'Il documento della Ue sul Natale è un anacronismo da laicità annacquata' ha dettonel volo di ritorno da Cipro e la Grecia a proposito della prospettata e poi rientrata cancellazione ..."Il 20 dicembre è previsto il mio incontro con. Intendo portare a lui a nome di Sua Santità il Patriarca Kirill gli auguri per il suo 85° compleanno, e anche discutere con lui un'ampia gamma di questioni riguardanti le relazioni ...A chiamata risposta. È un coro 'diffuso' di sì quello che si sta levando da tutta Italia, con tanti adolescenti che già si stanno dando appuntamento in piazza San Pietro, per vivere l’incontro con pap ...Roma – Il verde e il blu, solo una piccola differenza nei due tricolori che si sono mescolati questa mattina alle 9 e 15 sul cielo di Roma. Le scie rilasciate dalle due pattuglie acrobatiche italiane ...