Milano, 82enne ucciso con coltello e motosega: l'assassino è un 35enne già denunciato dalla vittima per stalking (Di martedì 7 dicembre 2021) Era un conoscente della vittima, che lo aveva già denunciato per stalking, l'uomo che ieri sera a Milano, in zona Porta Romana, ha fatto irruzione in casa di un 82enne uccidendolo a colpi di coltello e infierendo poi sul cadavere con una motosega. Secondo i carabinieri che indagano sull'omicidio di Pierantonio Secondi, il presunto assassino è un 35enne di origine romena già colpito da un ordine di allontanamento dopo la denuncia presentata dall'anziano e che adesso è ricercato dalle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione, il 35enne si è presentato nella serata di ieri a casa dell'anziano ed è riuscito a fare irruzione nell'appartamento facendo a pezzi la porta con la moto sega. Una volta entrato, si è scagliato sull'anziano ...

