Mario Daina scrive a Carlo Stassano | Spero tu ti convinca a vaccinarti

Non cessa di far discutere la presa di posizione del professor Carlo Stassano relativa ai vaccini Covid. A scrivere al professore, che conosce da sempre e per il quale ha stima,. ' Scusami - scrive- ma una persona pubblica quale Tu sei, professor Stassano, che hai dato tanto nella tua vita in termini di coerenza, credibilità ed impegno per i giovani , ...Anchenon nasconde tutta l'indignazione: 'Mi unisco alle congratulazioni ai genitori, ma di fronte a un episodio come questo non si sa se ridere, o piangere. Siamo arrabbiati, continuiamo ...Non cessa di far discutere la presa di posizione del professor Carlo Stassano relativa ai vaccini Covid. A scrivere al professore, che conosce da sempre e per il quale ...