Lewandowski super: un goleador dai numeri impressionanti (Di martedì 7 dicembre 2021) L'attaccante Polacco del Bayer Monaco Robert Lewandowski è come Re Mida, trasforma in oro o meglio in gol molte delle sue giocate certamente super e da fuoriclasse. Per il Barcellona che domani scende in Champions battere un calciatore di questo calibro non sarà impresa facile, visto che è capace di risolvere da solo le grane del club Tedesco. Vi sveleremo i numeri di questo calciatore Top e parleremo anche della situazione poco felice del Barca. Lewandowski meritava di vincere il Pallone d'oro Lewandowski super: il Bayern è la sua casa ll Barcellona giocherà domani proprio contro il Bayern Monaco e si preannuncia una gara stellare soprattutto per la squadra Tedesca e meno per i Blaugrana che sta affrontando attualmente l'era Hernandez che darà i suoi frutti ma solo in ...

