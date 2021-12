Le conseguenze del 'no' di Conte a correre per sostituire Gualtieri alla Camera (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Si accende lo scontro sul seggio alla Camera dove è stato eletto Roberto Gualtieri, ora sindaco di Roma. Una settimana fa è partito il nuovo pressing del Pd su Giuseppe Conte affinché accetti la candidatura. L'ex presidente del Consiglio già più di un mese fa aveva respinto l'ipotesi, poi negli ultimi giorni ha valutato l'eventualità di accettare e lunedì sera ha definitivamente declinato l'offerta. Le elezioni suppletive per il collegio Roma 1 si terranno il 16 gennaio ma la partecipazione prevista viene ritenuta nel fronte rosso-giallo bassa, anche se è proprio tra i dem che nei giorni scorsi si avvalorava la 'pista Conte': la candidatura del presidente M5s sarebe servita a cementare l'asse tra il Pd e il Movimento 5 stelle in vista del Quirinale e a rafforzare la leadership dell'avvocato ... Leggi su agi (Di martedì 7 dicembre 2021) AGI - Si accende lo scontro sul seggiodove è stato eletto Roberto, ora sindaco di Roma. Una settimana fa è partito il nuovo pressing del Pd su Giuseppeaffinché accetti la candidatura. L'ex presidente del Consiglio già più di un mese fa aveva respinto l'ipotesi, poi negli ultimi giorni ha valutato l'eventualità di accettare e lunedì sera ha definitivamente declinato l'offerta. Le elezioni suppletive per il collegio Roma 1 si terranno il 16 gennaio ma la partecipazione prevista viene ritenuta nel fronte rosso-giallo bassa, anche se è proprio tra i dem che nei giorni scorsi si avvalorava la 'pista': la candidatura del presidente M5s sarebe servita a cementare l'asse tra il Pd e il Movimento 5 stelle in vista del Quirinale e a rafforzare la leadership dell'avvocato ...

