Il Liverpool passa a San Siro, Milan fuori dall'Europa. Inter sconfitta dal Real Madrid (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Finisce con una sconfitta il sogno qualificazione del Milan che a San Siro passa in vantaggio ma poi subisce la rimonta del Liverpool che non concede sconti. Per effetto della vittoria dell' Atletico ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Finisce con unail sogno qualificazione delche a Sanin vantaggio ma poi subisce la rimonta delche non concede sconti. Per effetto della vittoria dell' Atletico ...

De_Sand88 : RT @RaiSport: ?? #Milan fuori dall'#Europa Il #Liverpool vince a #SanSiro 2-1, l'#AtleticoMadrid passa in casa del #Porto 3-1 e condanna i… - RaiSport : ?? #Milan fuori dall'#Europa Il #Liverpool vince a #SanSiro 2-1, l'#AtleticoMadrid passa in casa del #Porto 3-1 e c… - Spillino83 : Detto questo, ok che - Liverpool - Bayern - city - Chelsea (se passa 1°) Sono ingiocabili ma ci sono - Ajax -… - CescInt95 : @redandblackacm @GFI65 Tolto il Liverpool le altre due abbastanza meh. Infatti la seconda passa con 7 punti. - andmargheritoni : il Liverpool ha onorato il calcio, potevano venire in gita e non l'hanno fatto, noi molto male, tanti errori e poca… -