GF Vip, Francesca Cipriani in lacrime: «Alessandro ha un'altra» (Di martedì 7 dicembre 2021) Francesca Cipriani ha vissuto l'ultima puntata del GF Vip in modo estremamente tranquillo. Eppure, appena i riflettori si sono spenti, ha avuto una crisi di pianto senza fine. Come mai l'ex Pupa è scoppiata a piangere? GF Vip: Francesca Cipriani in lacrime Dopo aver ricevuto la proposta di nozze del fidanzato Alessandro e la visita della madre, Francesca Cipriani non ha vissuto altre puntate del GF Vip particolarmente emozionanti. Eppure, al termine dell'ultima diretta, è finita in lacrime. Appena Alfonso Signorini ha salutato i «Vipponi», l'ex Pupa ha dato libero sfogo alla sua disperazione. Non è affranta per il fatto che non ha ricevuto sorprese, ma ha avvertito una paura improvvisa legata al futuro marito ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 7 dicembre 2021)ha vissuto l'ultima puntata del GF Vip in modo estremamente tranquillo. Eppure, appena i riflettori si sono spenti, ha avuto una crisi di pianto senza fine. Come mai l'ex Pupa è scoppiata a piangere? GF Vip:inDopo aver ricevuto la proposta di nozze del fidanzatoe la visita della madre,non ha vissuto altre puntate del GF Vip particolarmente emozionanti. Eppure, al termine dell'ultima diretta, è finita in. Appena Alfonso Signorini ha salutato i «Vipponi», l'ex Pupa ha dato libero sfogo alla sua disperazione. Non è affranta per il fatto che non ha ricevuto sorprese, ma ha avvertito una paura improvvisa legata al futuro marito ...

