Fare Verde a Formia: educazione ambientale con gli studenti dell'I.C. Pollione (Di martedì 7 dicembre 2021) Formia – Si è svolto sabato 4 dicembre il primo appuntamento di educazione ambientale organizzato dall'associazione Fare Verde presso l'Ic Pollione di Formia con gli studenti della IA e IID. Il progetto prevede cinque appuntamenti, a scuola e all'esterno. Si è cominciato a parlare delle tre R per la corretta gestione/ riduzione dei rifiuti e dell'Iniziativa Europea della Serr. Il prossimo appuntamento vedrà impegnati gli studenti con l'iniziativa nazionale di Fare Verde de Il Mare D'Inverno XXXI ed. il 29 gennaio 2022 . Poi altri appuntamenti a febbraio e marzo, fino ad arrivare al 22 aprile, giornata della Festa della Terra. Si ricorda che Fare ...

