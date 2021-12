Europa League 2021/2022, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’Europa League 2021/2022 sta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensare agli incontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio prima con i playoff e poi con gli ottavi di finale. Questi ultimi, di fatto, faranno ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco di tutte le migliori sedici squadre qualificate agli ottavi. LE squadre qualificate LIONE WEST HAM BAYER LEVERKUSEN MONACO SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’sta per entrare nel suo momento più caldo e, una volta terminata la fase a gironi, si inizierà a pensareincontri ad eliminazione diretta che prenderanno il via dal prossimo mese di febbraio prima con i playoff e poi con glidi. Questi ultimi, di fatto, faranno ufficialmente scattare la rincorsa verso la conquista dell’ambitissimo trofeo continentale. Ecco l’elenco dile migliori sedici. LELIONE WEST HAM BAYER LEVERKUSEN MONACO SportFace.

Advertising

sscnapoli : ??? #NapoliLeicester sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu Lahoz. ?? - Gazzetta_it : Champions League, capolinea Milan: perde in casa col Liverpool ed è fuori dall'Europa - sportface2016 : +++Al #Milan non riesce l'impresa, perde con il #Liverpool ed è eliminato e ultimo. #AtleticoMadrid secondo, #Porto in Europa League+++#UCL - MatPap2 : @PierangeloRiga1 Per non parlare dell'andata con L'atletico Madrid. La cosa che mi dispiace di più è vedere questa… - agad85 : @matrin82 @gippu1 Se avessimo passato il turno, per restare in Champions, andava benissimo a tutti,l'europa league… -