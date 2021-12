Droga e festini col denaro delle offerte | Don Spagnesi patteggia per 3 anni e 8 mesi

(Di martedì 7 dicembre 2021) Si è concluso con unmento per 3e 8il processo a Don Francesco, il prete arrestato per icon lae per aver sottrattoalla sua parrocchia. Per il ...

Si è concluso con un patteggiamento per 3 anni e 8 mesi il processo a Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per icon lae per aver sottratto denaro alla sua parrocchia. Per il prete è caduta l'accusa di tentate lesioni gravi, ipotizzata sulla possibilità che abbia taciuto malattie sessualmente ...Don Francesco Spagnesi e il compagno patteggiano: in concorso insieme avevano comprato e spacciato stupefacenteHa patteggiato anche il compagno di don Spagnesi, con 3 anni e 2 mesi. L'accusa per lui è di concorso in acquisto e spaccio di droga.Don Francesco Spagnesi, il prete arrestato per i festini con la droga e per aver sottratto denaro alla sua parrocchia, ha patteggiato 3 anni e 8 mesi davanti al gip del tribunale di Prato. Per il pret ...