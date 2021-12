Classifica senza errori arbitrali XVI giornata di Serie A: Stona la direzione di Mariani a Napoli (Di martedì 7 dicembre 2021) Serie A, la Classifica senza errori arbitrali XVI giornata. Male la direzione di Mariani in Napoli-Atalanta. Nella buona giornata arbitrale Stona la direzione di Mariani a Napoli. Il solo rigore concesso all’Atalanta per un mani non commesso da Mario Rui fuori area di rigore la dice lunga sull’arbitraggio di Mariani. Tralasciando col beneficio del dubbio il mani di Zapata e il fallo su Elmas (forse in entrambi i casi sarebbe stata opportuna una corsa al monitor), a Fuorigrotta si è riascoltata la stessa musica che da tante settimane sta accompagnando la squadra azzurra. Mariani ha lasciato passare di tutto sul fronte atalantino. I falli tattici e ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 dicembre 2021)A, laXVI giornata. Male ladiin-Atalanta. Nella buona giornata arbitraleladi. Il solo rigore concesso all’Atalanta per un mani non commesso da Mario Rui fuori area di rigore la dice lunga sull’arbitraggio di. Tralasciando col beneficio del dubbio il mani di Zapata e il fallo su Elmas (forse in entrambi i casi sarebbe stata opportuna una corsa al monitor), a Fuorigrotta si è riascoltata la stessa musica che da tante settimane sta accompagnando la squadra azzurra.ha lasciato passare di tutto sul fronte atalantino. I falli tattici e ...

