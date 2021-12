Brusaferro: "Pandemia in espansione, ancora 6,5 mln over12 senza dose" (Di martedì 7 dicembre 2021) La Pandemia avanza ancora in Italia, la variante Omicron ancora no. Questo in estrema sintesi il messaggio consegnato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in audizione al Senato, sottolineando che l’indice di trasmissibilità Rt è “intorno a 1,2, il che indica che siamo ancora in una situazione di crescita della circolazione”. “Siamo ancora in situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che sta ancora aumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un’incidenza di 173 casi su 100.000 persone” tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta “di un andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata”. Per quanto riguarda l’occupazione ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 dicembre 2021) Laavanzain Italia, la variante Omicronno. Questo in estrema sintesi il messaggio consegnato dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvioin audizione al Senato, sottolineando che l’indice di trasmissibilità Rt è “intorno a 1,2, il che indica che siamoin una situazione di crescita della circolazione”. “Siamoin situazione epidemica. I dati aggiornati a ieri sera mostrano che staaumentando in termini di numero di nuovi infetti, con un’incidenza di 173 casi su 100.000 persone” tra il 29 novembre e il 6 dicembre. E si tratta “di un andamento della circolazione che tocca alcune fasce più di altre, mostrando una forte corrispondenza con la popolazione non vaccinata”. Per quanto riguarda l’occupazione ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Brusaferro: 'La pandemia è in espansione, indice Rt a 1,2' #covid - Bubu_Inter : RT @GiovaQuez: Brusaferro (Iss): 'Siamo ancora in piena pandemia anche se i dati italiani sono migliori rispetto a quelli di altri paesi eu… - GiovaQuez : Brusaferro (Iss): 'Siamo ancora in piena pandemia anche se i dati italiani sono migliori rispetto a quelli di altri… - Sandro15533442 : #brusaferro #ISS: 'vaccinate 8 persone su 10, ora convincere le altre due' E come, ci sparano? Da oggi ogni difesa… - gazzettamantova : La spiegazione delle differenze tra le due fasi della pandemia #COVID19 #pandemia #vaccini #Italia -