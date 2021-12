Atp Cup 2022: l'Italia recupera Berrettini, la Serbia in campo con Djokovic (Di martedì 7 dicembre 2021) Segnali d'apertura per l'Australian Open per Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo, che non ha mai voluto rivelare il suo stato vaccinale alimentando le voci di chi dice che sia No-Vax, è stato convocato per far parte della squadra... Leggi su today (Di martedì 7 dicembre 2021) Segnali d'apertura per l'Australian Open per Novak. Il numero 1 al mondo, che non ha mai voluto rivelare il suo stato vaccinale alimentando le voci di chi dice che sia No-Vax, è stato convocato per far parte della squadra...

Advertising

FiorinoLuca : Riassunto nottata dopo sorteggio ATP Cup: - Italia al completo con Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Bolelli… - SuperTennisTv : Dal 1° al 9 gennaio la terza edizione dell'#ATPCup in diretta su #SuperTennisTV! L'Italia???? è stata sorteggiata n… - Cucciolina96251 : RT @FiorinoLuca: Riassunto nottata dopo sorteggio ATP Cup: - Italia al completo con Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini e Bolelli - Djoko… - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: Dal 1° al 9 gennaio la terza edizione dell'#ATPCup in diretta su #SuperTennisTV! L'Italia???? è stata sorteggiata nel Gr… - carolconforte : RT @GeorgeSpalluto: Atp Cup 2022 Italia sorteggiata nel Gruppo B con Russia, Austria e Australia. Poteva andare meglio... Per l'Italia iscr… -