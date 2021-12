Assassin’s Creed: The Ezio Collection in arrivo su Switch? (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle scorse ore è trapelato in rete un nuovo rumor che vorrebbe veder arrivare la Assassin’s Creed: The Ezio Collection anche su Nintendo Switch Nel mentre le indiscrEzioni e le voci sul nuovo Assassin’s Creed, per ora denominato Infinity, si fanno sempre più pressanti ed insistenti, nelle scorse ore si è tornato a parlare delle origini del brand. La Assassin’s Creed: The Ezio Collection è per l’appunto una raccolta di tre dei capitoli più amati del franchise di Ubisoft (Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed: Brotherhood e Assassin’s Creed: Revelations) a causa del suo affascinante ... Leggi su tuttotek (Di martedì 7 dicembre 2021) Nelle scorse ore è trapelato in rete un nuovo rumor che vorrebbe veder arrivare la: Theanche su NintendoNel mentre le indiscrni e le voci sul nuovo, per ora denominato Infinity, si fanno sempre più pressanti ed insistenti, nelle scorse ore si è tornato a parlare delle origini del brand. La: Theè per l’appunto una raccolta di tre dei capitoli più amati del franchise di Ubisoft (2,: Brotherhood e: Revelations) a causa del suo affascinante ...

