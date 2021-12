Amici 21 | pioggia di punizioni sui ragazzi | scoppia il caos in casetta | ecco cosa è successo

Leggi su isaechia

(Di martedì 7 dicembre 2021) All’interno della classe di21 sono arrivati importanti provvedimenti disciplinari per gli allievi. Per l’ennesima volta infatti, ihanno trascurato l’ordine e la pulizia delle stanze. La padrona di casa, Maria de Filippi, gli ha anche voluto dare una lezione. Ha invitto in studio un giovane musicista, Federico, che vive nel quartiere Torre Angela di Roma. Il giovane fa il postino da un mese, per lui è un hobby però perché considera la sua principale occupazione la musica. Tuttavia non avendo disponibilità economiche per studiare e produrre le sue canzoni, deve lavorare. Si alza presto la mattina e consegna pacchi per la città prima di tornare a casa e dedicarsi alla musica. Di fronte a questo esempio tutti sono stati più volte richiamati, Rudy Zerbi in particolare si è soffermato su LDA rifilandogli una punizione degna di nota. Il figlio ...