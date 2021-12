Albero Natalizio alla Nutella per le sere più dolci dell’Avvento

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 7 dicembre 2021) L’è una ricetta che conquisterà e scalderà il cuore sia dei gradi sia dei più piccini. preparatelo proprio oggi, per la sera della Vigilia! Potete realizzarlo con la pasta sfoglia tradizionale o, meglio, con la pasta matta, un impasto furbo, pronto in un baleno che non necessita di tempi di riposo (trovate qui tutte le indicazioni). Per spennellare la superficie prima di infornare, vi consigliamo di utilizzare solo il latte, se preferite, però, unitelo ad un uovo sbattuto. Potete aggiungere un cucchiaio di mascarponeper renderla ancor più cremosa e deliziosa! Un ultimo consiglio, gli smarties aggiungeteli sempre dopo che avrete estratto il dolce dal forno, poiché con le alte temperature si spezzerebbero! Attaccateli utilizzando una punta di ...