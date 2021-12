Verdello | ragazza di 21 anni investita in bici lungo la Francesca

(Di lunedì 6 dicembre 2021). Unadi 21è statanel pomeriggio di lunedìla strada, nel territorio di. L’incidente intorno alle 15.40, all’altezza dell’incrocio con via San Defendi. La dinamica è ancora da chiarire. Sul posto è arrivata l’ambulanza e anche l’elisoccorso. La giovane non sarebbe in gravi condizioni.

L'impatto tra i due mezzi è stato molto violento, la giovane ha riportato un trauma cranico e del bacino è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.A farne le spese unadi 27 e due uomini di 37 e 46 anni. Tutti soccorsi in codice verdi e portati in ambulanza all'ospedale Gavazzeni di Bergamo e al policlinico di Zingonia per accertamentiInvestita sulla Francesca, arriva l'elisoccorso. L'urto è stato molto violento. Stando a quanto emerso, la ragazza è stata soccorsa in codice rosso, e sul posto si è diretto an ...