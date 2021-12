Variante Omicron, per il prof. Fauci “ci sono segnali incoraggianti” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Washington – “Ci sono segnali incoraggianti sui sintomi della Variante Omicron e sulla severità della malattia. Ma bisogna essere prudenti”. Il professor Anthony Fauci, immunologo e consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, fotografa così il quadro relativo alla Variante Omicron. I contagi aumentano, in particolare in Sudafrica, mentre ricercatori di numerosi paesi sono all’opera per rispondere in maniera precisa più possibile ad una serie di domande: la Variante Omicron è più contagiosa? I sintomi sono più lievi? I vaccini sono efficaci? “La Variante sta diventando la Variante dominante in Sudafrica. E’ ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 6 dicembre 2021) Washington – “Cisui sintomi dellae sulla severità della malattia. Ma bisogna essere prudenti”. Ilessor Anthony, immunologo e consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, fotografa così il quadro relativo alla. I contagi aumentano, in particolare in Sudafrica, mentre ricercatori di numerosi paesiall’opera per rispondere in maniera precisa più possibile ad una serie di domande: laè più contagiosa? I sintomipiù lievi? I vacciniefficaci? “Lasta diventando ladominante in Sudafrica. E’ ...

