Super Green Pass | si parte | dai ristoranti ai trasporti | ecco dove servirà

servirà per andare a cena al ristorante ma non, ad esempio, per i mercatini di Natale (ai quali si accederà con mascherina e Green Pass, verificata attraverso punti di controllo posti all'ingresso): entra in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, il Super Green Pass. Arriva la stretta no-Vax Spazi di libertà ridotti, dunque, per gli oltre 6 milioni di italiani non vaccinati. Per loro, infatti, a partire da oggi, lunedì 6 dicembre niente ristorante, cinema o stadio il cui accesso sarà invece consentito a chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi 6 mesi. Non servirà scaricare nuovamente il Green Pass rafforzato: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi, e verrà aggiornata la App 'Verifica C19'

