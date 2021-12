Serie A 2021/2022, oggi e un anno fa: classifica a confronto dopo la sedicesima giornata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le classifiche a confronto della Serie A tra la stagione 2020/2021 e la stagione 2021/2022, al termine della sedicesima giornata del massimo campionato. Va in archivio anche questa giornata ed è tempo di mettere a confronto il cammino delle venti squadre, o meglio, delle diciassette che c’erano anche nella scorsa annata, per capire se il saldo è negativo o positivo in termini di punti conquistati a un anno di distanza. Ecco allora le classifiche a confronto offerte da Sportface.it. classifica Serie A – confronto dopo SEDICI GIORNATE Milan 38 (+1) Inter 37 (+1) Napoli 36 (+8) Atalanta 34 (+5) Fiorentina 27 (+12) Juventus 27 (-6) Roma 25 ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Le classifiche adellaA tra la stagione 2020/e la stagione, al termine delladel massimo campionato. Va in archivio anche questaed è tempo di mettere ail cammino delle venti squadre, o meglio, delle diciassette che c’erano anche nella scorsa annata, per capire se il saldo è negativo o positivo in termini di punti conquistati a undi distanza. Ecco allora le classifiche aofferte da Sportface.it.A –SEDICI GIORNATE Milan 38 (+1) Inter 37 (+1) Napoli 36 (+8) Atalanta 34 (+5) Fiorentina 27 (+12) Juventus 27 (-6) Roma 25 ...

Advertising

Gazzetta_it : Dybala: 'Il rinnovo può aspettare, la società ha altre cose da risolvere' - damore_marco : Ancora una volta @nytimes piazza Gomorra tra le migliori serie del 2021 (e ancora non hanno visto l’ultima!) Certo… - OptaPaolo : 8 - Juan Cuadrado è l'ottavo giocatore che ha segnato un gol direttamente da corner in Serie A dall'inizio dello sc… - ilnapolionline : Serie A/ Cagliari-Torino 1-1: Ennesimo pareggio per Cagliari e Toro! - - BlZZLESFOREIGN : RT @JDBITALIANCREW: .@CBCMusic nomina “Justice” di @justinbieber come il sesto miglior album del 2021 “Con 8 Grammy nomination e il più gr… -