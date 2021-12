Sanremo | incredibile confessione di Elio | “Ci fu un’indagine”

Leggi su vesuvius

(Di martedì 7 dicembre 2021) Tra i grandi protagonisti della storia ditroviamo gli irriverenti, che nelle ultime ore ha rivelato un clamoroso retroscena. Il cantante durante una delle sue esibizioni all’Ariston (Via Getty Images)Una delle grandi personalità della musica italiana, e dello spettacolo in generale, è Stefano Belisari leader del gruppoe Le Storie Tese. Il gruppo ha calcato più volte il palco dicon diversi travestimenti e riuscendo a lasciare a bocca aperta il pubblico ben prima dell’irriverenza di Achille Lauro. Inoltrenel corso della sua carriera si è reso protagonista di un’esibizione censurata dalla Rai al Primo Maggio, ma anche di un cameo in un film di Rocco Siffredi. Nelle ultime ore il cantante ha deciso di rilasciare un’intervista per presentare il suo ...