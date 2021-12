Sampdoria | Ferrero si dimette | Il comunicato del club

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. #ANSA - sportface2016 : +++Arrestato il presidente della #Sampdoria Massimo #Ferrero. Il club non risulta coinvolto+++ - petergomezblog : Massimo Ferrero, arrestato il presidente della Sampdoria: è accusato di bancarotta - cavicchioli : Perchè è stato arrestato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero? - sportli26181512 : #Ferrero si dimette da presidente: la nota della #Sampdoria: Comunicato ufficiale del club blucerchiato: 'Con stupo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero

Il legale di: 'estranea ai fatti' Dopo l'arresto sono arrivate le prime dichiarazioni dell'avvocato di Massimo. 'E' stato prelevato in albergo come un delinquente - ha ...L'amministratore unico della 'Ellemmè risulta essere Vanessa, ma il presidente della, dice la procura, è l'amministratore di fatto. Lo stesso, sempre secondo le indagini, ...Questo il comunicato ufficiale emesso dalla Sampdoria dopo l'arresto di Massimo Ferrero: "Con grande stupore si è appreso dell’odierna esecuzione di una misura cautelare di custodia in carcere a ...Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è stato arrestato dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una inchiesta della procura di Paola per reati societari e bancarotta. Se i soggetti o gli ...