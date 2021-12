Pure Fauci ammette: “Omicron meno grave del previsto” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Per il consigliere medico della Casa Bianca Anthony Fauci la variante Omicron è “meno grave del previsto”, come affermato in un virgolettato citato da Tgcom24. Fauci e la Omicron Per Fauci “sono abbastanza incoraggianti” i dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della variante Omicron. Fauci ha aggiunto che la Omicron potrebbe essere meno grave del previsto, ma che sarebbero necessari più dati per tracciare un profilo di rischio: “Chiaramente, in Sudafrica, l’Omicron ha un vantaggio di trasmissione” che il dottore lo spiega sempre con il basso numero di vaccinati. Ma ciò nonostante, “sebbene sia troppo presto per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma, 6 dic – Per il consigliere medico della Casa Bianca Anthonyla varianteè “del”, come affermato in un virgolettato citato da Tgcom24.e laPer“sono abbastanza incoraggianti” i dati preliminari del Sudafrica sulla gravità della varianteha aggiunto che lapotrebbe esseredel, ma che sarebbero necessari più dati per tracciare un profilo di rischio: “Chiaramente, in Sudafrica, l’ha un vantaggio di trasmissione” che il dottore lo spiega sempre con il basso numero di vaccinati. Ma ciò nonostante, “sebbene sia troppo presto per ...

