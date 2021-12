Primavera 1 | i risultati del week-end | il Genoa ritrova i tre punti | beffa Juve

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il punto sul campionato1 dopo le gare di questo-end. La Roma scappa via in testa, tantissimi i pareggi Regna l’equilibrio nell’undicesima giornata di1. Sono infatti tantissimi i pareggi maturati in questa tre giorni di campionato. Il più clamoroso arriva dall’Abruzzo, dove il Pescara ultimo in classifica raggiunge al 90? lantus grazie ad un gol di Sakho. Unaincredibile per la squadra di Bonatti, a cui la vittoria manca da ormai un mese. Momento d’oro invece per il Sassuolo, che raggiunge la 3° vittoria consecutiva (7° risultato utile di fila) grazie ad una rete di Samele contro il Bologna. L’Inter si aggiudica invece il big match contro il Napoli, decidono Casadei e Satriano. Nerazzurri che fanno un balzo al terzo posto in classifica, a -1 proprio dai ...