One Piece N.100 arriverà al Comicon 2022 di Napoli (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Salone Internazionale del Fumetto di Napoli sarà l’occasione per tagliare il traguardo della road to 100: arrivano i pirati di Monkey D. Rufy alla Mostra d’Oltremare Star Comics è felice di annunciare l’uscita di One Piece N.100, manga dei record che si appresta a diventare un caso editoriale del prossimo anno, in occasione del Comicon in programma dal 22 al 25 aprile 2022 alla Mostra d’Oltremare di Napoli, dove verrà celebrato con un’edizione speciale e una serie di attività esclusive. One Piece n.100One Piece: info sull’opera L’arrivo di One Piece N.100, in edizione regolare e nell’attesissima celebration edition, è un momento che i fan della serie attendono da anni e che sarà celebrato con eventi e attività indimenticabili. Nato dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Salone Internazionale del Fumetto disarà l’occasione per tagliare il traguardo della road to 100: arrivano i pirati di Monkey D. Rufy alla Mostra d’Oltremare Star Comics è felice di annunciare l’uscita di OneN.100, manga dei record che si appresta a diventare un caso editoriale del prossimo anno, in occasione delin programma dal 22 al 25 aprilealla Mostra d’Oltremare di, dove verrà celebrato con un’edizione speciale e una serie di attività esclusive. Onen.100One: info sull’opera L’arrivo di OneN.100, in edizione regolare e nell’attesissima celebration edition, è un momento che i fan della serie attendono da anni e che sarà celebrato con eventi e attività indimenticabili. Nato dal ...

Advertising

Still_Uncool : SPOILER ONE PIECE (anche se lo sanno tutti) - - - - - - Appena vista la morte di Ace mi voglio ammazzare??????? Che… - TheN0b0dy : @La_Connie_ @SlKim Io direi One Piece; tocca argomenti importanti come l'amicizia e il perseguire i propri sogni, n… - Yogaolic : RT @Napolitanteam: Comicon 2022, primi annunci: poster di Frank Miller, One Piece #100, Davide Toffolo e il concerto dei Tre Allegri Ragazz… - luisa_6666 : Oggi sono andata in libreria e non ho visto la novel di Law di one piece,ROSICO. Se si dovesse esaurire ci rimango seriamente uno schifo. - Koalathephoenix : @tsurivr Gintama e One Piece -