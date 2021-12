Oggi il via al Super Green Pass: chi potrà entrare allo stadio (Di lunedì 6 dicembre 2021) Da Oggi entra infatti in vigore il Super Green Pass, il quale porta con sé tutta una serie di nuove normative e funzioni, dall’utilizzo dei mezzi pubblici all’entrata allo stadio. Il Super Green Pass presenta infatti differenze sostanziali rispetto al Green Pass precedente, e rappresenta un ultimo disperato tentativo del governo di convincere gli scettici a vaccinarsi. Super Green Pass, Italia, stadioSuper Green Pass: come riceverlo Ma come si ottiene? Si tratta di una certificazione verde rinforzata, con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona bianca, che viene ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Daentra infatti in vigore il, il quale porta con sé tutta una serie di nuove normative e funzioni, dall’utilizzo dei mezzi pubblici all’entrata. Ilpresenta infatti differenze sostanziali rispetto alprecedente, e rappresenta un ultimo disperato tentativo del governo di convincere gli scettici a vaccinarsi., Italia,: come riceverlo Ma come si ottiene? Si tratta di una certificazione verde rinforzata, con nuove regole valide fino al 15 gennaio anche in zona bianca, che viene ...

fattoquotidiano : OGGI AL VIA | Il presidente del Friuli-Venezia Giulia, che guida anche la Conferenza delle Regioni, è stato più vol… - lucfontana : Super green pass, che cosa cambia da oggi (via @Corriere) - Agenzia_Ansa : Con un doodle oggi Google celebra la pizza. Il 7 dicembre 2017 il 12° comitato intergovernativo per la salvaguardia… - tranviadeseo : Insomma, meglio non rimandare a domani la strage di figa che puoi fare oggi riconoscendo per la via altre saffiche… - alberto96881472 : @Marty_Loca80 Oggi son stato via in più non abbiamo avuto la corrente fino ad ora e nemmeno internet ma hanno esone… -