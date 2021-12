Mauro Ceruti: "Il segno del nostro tempo è la complessità, la scienza deve adeguarsi" (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il fatto che un essere infinitamente piccolo ci prenda a sberle da due anni facendola franca è duro da digerire. Avere fatto i compiti a casa più disciplinatamente dei tedeschi, essere in pole position nella classifica dei vaccinati da covid-19, ci ha fatto evitare il peggio, ma non ha risolto il problema. Sembrava che la salvezza dell’economia e delle nostre singole vite fosse legata al raggiungimento della soglia dell’80% dei vaccinati, poi dell’85%, ora si parla del 95%. Basterà spostare quest’asticella sempre più in alto o oltre agli aghi dobbiamo mettere qualche altra cosa in campo? Non c’è il rischio che la contrapposizione tra la proclamazione di certezze che si rivelano effimere e un’onda d’irrazionalità antitecnologica crei un clima da stadio in cui tutti perdono? “Questi due atteggiamenti hanno una cosa in comune: cercano una spiegazione semplice per una realtà complessa”, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il fatto che un essere infinitamente piccolo ci prenda a sberle da due anni facendola franca è duro da digerire. Avere fatto i compiti a casa più disciplinatamente dei tedeschi, essere in pole position nella classifica dei vaccinati da covid-19, ci ha fatto evitare il peggio, ma non ha risolto il problema. Sembrava che la salvezza dell’economia e delle nostre singole vite fosse legata al raggiungimento della soglia dell’80% dei vaccinati, poi dell’85%, ora si parla del 95%. Basterà spostare quest’asticella sempre più in alto o oltre agli aghi dobbiamo mettere qualche altra cosa in campo? Non c’è il rischio che la contrapposizione tra la proclamazione di certezze che si rivelano effimere e un’onda d’irrazionalità antitecnologica crei un clima da stadio in cui tutti perdono? “Questi due atteggiamenti hanno una cosa in comune: cercano una spiegazione semplice per una realtà complessa”, ...

Advertising

HuffPostItalia : Mauro Ceruti: 'Il segno del nostro tempo è la complessità, la scienza deve adeguarsi' - ComplexityInst : La complessità e l’organizzazione dei saperi – Un dialogo tra Giorgio Parisi e Mauro Ceruti - 100sturzo : RT @BenecomuneNet: Segui il dialogo 'La rotta della #fraternità per navigare nella complessità' con Mauro Ceruti - filosofo, teorico del pe… - infocentroform1 : RT @BenecomuneNet: Segui il dialogo 'La rotta della #fraternità per navigare nella complessità' con Mauro Ceruti - filosofo, teorico del pe… - salvatoreluciat : RT @Acli_nazionali: 'Per la prima volta nella storia umana la fraternità è diventata universale perché tutto è connesso. Dobbiamo vederci c… -