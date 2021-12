Massimo Giletti | È scontro interno a La7, parole di fuoco: “È censura!” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Aria rovente negli studi di La7: Massimo Giletti irremovibile contro Enrico Mentana, la guerra ideologica è in atto. Massimo Giletti (fonte instagram)In quest’epoca odierna l’operato dei giornalisti è quanto mai fondamentale, data la loro rilevanza nella diffusione di informazioni in tempo reale. Lo sa bene Massimo Giletti, storico giornalista e conduttore di “Non è l’Arena“, l’azzeccato talk della domenica dell’emittente La7. Il conduttore e autore si è nelle ultime ore esposto in difesa della libertà di espressione negli spazi televisivi da lui gestiti, in controtendenza con quanto ultimamente sostenuto dal collega Enrico Mentana. LEGGI ANCHE>> Massimo Giletti non riesce a sedare la ‘rissa’: “Lo dici a tua sorella!” Figli della stessa rete, i ... Leggi su specialmag (Di lunedì 6 dicembre 2021) Aria rovente negli studi di La7:irremovibile contro Enrico Mentana, la guerra ideologica è in atto.(fonte instagram)In quest’epoca odierna l’operato dei giornalisti è quanto mai fondamentale, data la loro rilevanza nella diffusione di informazioni in tempo reale. Lo sa bene, storico giornalista e conduttore di “Non è l’Arena“, l’azzeccato talk della domenica dell’emittente La7. Il conduttore e autore si è nelle ultime ore esposto in difesa della libertà di espressione negli spazi televisivi da lui gestiti, in controtendenza con quanto ultimamente sostenuto dal collega Enrico Mentana. LEGGI ANCHE>>non riesce a sedare la ‘rissa’: “Lo dici a tua sorella!” Figli della stessa rete, i ...

