Maria De Filippi, la Littizzetto prova a chiamarla ma sbaglia numero (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ieri sera Luciana Littizzetto avrebbe voluto fare a Maria De Filippi gli auguri di compleanno in diretta: qualcosa è andato storto "Pronto Maria?", "No, non sono Maria ha sbagliato numero". E' finita così la gag che ieri sera, in diretta su Rai Tre nel corso della trasmissione "Che Tempo che fa" Luciana Littizzetto aveva orchestrato per Maria De Filippi. La comica torinese avrebbe infatti voluto fare gli auguri in diretta alla signora di Mediaset, e sua storica amica, che ieri ha compiuto 60 anni. Peccato che il numero in suo possesso si è rivelato essere quello sbagliato, perchè appartenente ad un uomo. Tra le risate del pubblico in studio, e punzecchiata da Fabio Fazio, ...

rtl1025 : ???? Tanti auguri Maria De Filippi, la regina della TV italiana! ???? Oggi compie 60 anni ???? - chetempochefa : 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? - chetempochefa : 'Pronto?' 'Pronto Maria?' 'Ehm, no ha sbagliato numero' @lucianinalitti riuscirà a chiamare Maria De Filippi? ??… - GiacomoPiazza5 : @pignasca Io ci tengo a Barbarella, tanto quanto tengo a quel grand'uomo di Maria De Filippi - lattuga99 : RT @chetempochefa: 'Ha sbagliato numero!' @lucianinalitti prova a fare gli auguri in diretta a Maria De Filippi a #CTCF ?? -