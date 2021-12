Mano incastrata in macchinario | operaio liberato da Vigili del Fuoco

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Roma – Incidente sul lavoro in un’azienda che produce mascherine a Santa Palomba, tra Roma e Pomezia. Nel corso delle consuete attività, questa mattina un uomo è rimasto con laall’interno di un. Per liberarlo è stato necessario l’intervento deidel, che hanno utilizzato strumentazione di precisione. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari giunti sul posto. Non è in pericolo di vita. (Agenzia Dire)

Momenti di paura questa mattina a Pomezia, in un'azienda che produce mascherine in Via dei Tamarindi al civico 14. E' qui che intorno alle 8 un operaio è rimasto incastrato con la mano all'interno di ...